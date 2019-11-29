Gaziantep’te 71 aranan şahıs yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 10.48 gram metamfetamin, 0.85 gram eroin, 1.72 gram esrar, 2.18 gram bonzai, 1.45 gram jameika, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet tarihi eser (İncil), 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı küpe, 8 çift çalıntı spor ayakkabısı, 1 adet çalıntı makas, 1 adet çalıntı oto teyp, 1 adet çalıntı çamaşır makinesi, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı set üstü ocak, 1 adet çalıntı DVD oynatıcı, 45 adet fişek, 15 adet kartuş, 1 adet kesici alet, 1 adet kumar makinesi, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet tescilsiz araç ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 55 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 71 aranan şahıs yakalandı.