Gök’ten Kazakistan’da FETÖ’cü uyarısı

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Meclis Başkanvekili Levent Gök Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbeyev'in de katıldığı bir toplantıyı Türkiye'nin iadesini istediği bir FETÖ'cünün de izlediğini belirterek "Kazakistan bunun izahını mutlaka yapmalıdır" dedi.Meclis Başkanvekili Gök, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Cumhurbaşkanlığı Enstitüsü: Kazakistan Modeli" temalı Uluslararası Parlamenter Konferansı'na katılan Gök, sosyal medya hesabından "Kazakistan'da görüştüğümüz Meclis Başkanı Sayın Nurlan Nıgmatulin'den FETÖ mensuplarının iadesini ve vize süresinin 90 güne çıkarılmasını beklediğimizi ifade ettik" diye yazdı. Gök daha sonra da "Kazakistan'da Meclis başkanı ile yaptığım görüşmede FETÖ mensuplarının iadesini talep etmem üzerine şahsıma karşı FETÖ'cüler saldırıyorlar. 15 Temmuz'da bombalanan Meclis'te bulunup darbeye karşı çıkan bir milletvekili olarak diyorum ki 'iki elim yakanızdadır' mesajını paylaştı.Gök'ün yine sosyal medya hesabından FETÖ'cülerin kendisini hedef gösterdiğine ilişkin mesajlarının yanı sıra Nazarbayev adına düzenlenen ve TBMM adına katıldığı uluslararası toplantıyı Türkiye tarafından iadesi istenen FETÖ mensubunun izlediğinin ortaya çıktığını belirtti ve "Türkiye tarafından iadesi istenen FETÖ mensubunun izlediğinin ortaya çıkmasının izahını dost ve kardeş Kazakistan mutlaka yapmalıdır" ifadesini kullandı.