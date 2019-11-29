Havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na Suriye'nin Telabyad bölgesinden düzenlenen havanlı saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.PKK/YPG'li teröristler, önceki gece saat 23.00 sıralarında Tekçe Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenledi. Havan mermilerinin isabet ettiği karakolda görev yapan Uzman Çavuş Şevket Tekin, Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Hüseyin Çelik ve Halil İbrahim Yavuz yaralandı. Hain saldırıya, obüs atışlarıyla anında ve misliyle karşılık verildi. Yaralı askerlerden Şevket Tekin (23) ve Davut Armağan Keskin hastanede şehit oldu. Diğer yaralı askerin tedavisine devam ediliyor.