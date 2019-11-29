HDP’nin dönüp dolaşacağı yer Kandil’in mağara kovuklarıdır

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil'in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem milletvekili genel seçiminin normal tarihi Haziran 2023'tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın." dedi. Türkgün gazetesine açıklamalar yapan Bahçeli şunları kaydetti:Gezi olaylarının bile mumla aranacağını iddia eden hainler ortalıkta cirit atıyor. Tehlikeli bir arayış var. Vahim olaylara sahne olan ülkelerin hepsi birbirine benziyor. Ekonomik sorunlar, adaletsizlik, eşitsizlik, demokrasi ayıpları hepsinin ortak motivasyonu. Türkiye'yi bu şablona uydurmak isteyenlerin başını da CHP çekiyor. Sandıkta bulamadığını sokakta bulmaya çalışanlar biliniz ki, milletin demir yumruğunu kafasına yer. CHP'nin, İP'in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür. Hükümetin kararlı ve sağlam duruşuyla ekonomik teröristler püskürtüldü. Saldırı etkisiz hale getirildi. Döviz kuru normalleşti, faiz indi, enflasyon düştü. Merkez Bankası Başkanı değişimi iyimser havayı güçlendirdi, ekonomi yönetiminin tutarlı, dengeli ve tedbirli mücadelesi sonuç verdi.HDP'nin ne işi olur sinei milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil'in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023'tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP'nin peşine takılan CHP, İP ve SP'nin hali acıklıdır. Parti olarak seçimin zamanında yapılması kararındayız. Bundan da taviz vermeyiz. AK Parti'de aynı karar ve duruşu görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı 2023 Lider Ülke Türkiye'nin inşası için çalışacaktır. Daha yapılacak çok işimiz vardır.Sahnenin önünde PKK/YPG'yle mücadele ediyoruz. Ama sahne arkasında ABD ve Avrupa ülkeleri var. Fiilen nüfuz bölgesi oluşturmuşlar. Suriye'yi kafada bölmüşler. Esad katildir, direkt görüşme onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyet'iyle görüşmek, mümkündür.* Bu seneki Nobel Edebiyat Ödülü alan kişi sanıyorum gözlerden kaçtı. 2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Avusturyalı yazar Peter Handke aynı zamanda Sırp kasap Miloseviç hayranı. Bosna soykırımını inkâr eden sorunlu bir şahsiyet. Kalecinin penaltı anındaki endişesini yazarak ödül aldı. Gerçekten de evlere şenlik, kara mizah! Bir şeyler ters gidiyor. Düzelme emaresi de göstermiyor. Karamsar mıyım, hayır. Çünkü Müslüman karamsar olmaz. Olamaz.