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İçişler Bakanı Soylu, Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:29

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurumların yöneticileri iştirak etti. Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıda İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında 6 ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldığı öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz'ın sunumunun ardından çözüm ortaklarının oluşturduğu Haberleşme Çalışma Grubu, Enerji Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu, Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu, Ulaşım Altyapı Çalışma Grubu ile Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu temsilcileri de sunum yapacak.

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İçişler Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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