İnsani yardım kalkındırmalı

BUGÜN NELER OLDU

TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:* Bugün burada, kahramanların öyle sadece masallarda, hikayelerde olmadığını, gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar!.* Bildiğiniz gibi, Türkiye'de sayısı 4 milyona yaklaşan sığınmacı bulunuyor. Uyguladığımız açık kapı politikasıyla, dünyanın büyük bir yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Bu insanlar yıllardır savaşın bitmesini ve kendi evlerinin kapılarını yeniden açabilmeyi ümit ediyorlar. İnşallah bu yakın bir gelecekte olacaktır.* Dünyada 42 ülkeden, 132 milyon insan yardıma muhtaçken, ulaşılabilen insan sayısının 93 milyon olduğu tahmin ediliyor. Biliyoruz ki, savaşlarda en çok kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor.* Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Çünkü biliyoruz ki, ne zaman insani bir kriz yaşansa, bu durum birkaç gün ana haber bültenlerinde yer alıyor ve sonra unutuluyor. İnsanlar yıkılmış hayatlarla baş başa kalıyorlar. Bu noktada Kızılay, AFAD ve TİKA gibi kurumlarımız, dünyanın birçok ülkesine yardımla beraber umut da taşıyorlar.* Türk Kızılay'ı sadece 2018 yılında 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana ulaştı. AFAD, kendini başkasının yerine koyarak geliştirdiği yüksek empatiyle, afet döngüsünün her aşamasında yer aldı.TRT World Citizen Ödülü verilen isimler şöyle:Hawa Aden Mohamed,Ahmed Abu Artema,Reyhan Jamalova, Yılın Vatandaşı (World Citizen) Ödülü: Abdul Aziz Wahabzada,Fatemah Alabad,Yusuf İslam