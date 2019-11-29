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'da terör örgütüne operasyon; 7 gözaltı

'da terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:01
İstanbul'da PKK terör örgütüne operasyon; 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı!

7 GÖZALTI

TEM ekiplerinin çarşamba günü düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul'da PKK terör örgütüne operasyon; 7 gözaltı
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