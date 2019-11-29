Provokasyona soruşturma

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.Konu ile ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olayın mezhepsel bir durum olmadığını, asayiş nedeniyle kavga olayına dayandığının değerlendirildiğini açıkladı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu.