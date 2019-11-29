TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti 2.Abdülhamid Han Camii’ni açtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Şentop, "İnancımıza, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece aziz milletimiz, ümmetimiz yeniden ihya olacak, kardeşliğimizin semerelerini hep beraber göreceğiz" dedi.

Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi', TBMM Bakanı Mustafa Şentop tarafından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile Cibuti halkı katıldı.

Açılışta Cibuti tarafından Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, Başbakan Abdulkader Kamil Mohamed, Evkaf ve Din İşleri Bakanı Barreh ile Milli Eğitim Bakanı Mustafa Muhammet Mahmut bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından açılışı gerçekleştirdi.

Açılışta törene katılanlara seslenen Meclis Başkanı Şentop, Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami yapıldığını belirterek, "Camilerin süsü cemaattır. Burayı bütün vakit namazlarında cemaatle doldurursak gerçek manada süslemiş oluyoruz" dedi.

Türkiye ile Cibuti'nin dost ve kardeş olduğunu ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yüzyılın içinde çok zor zamanlar geçirdik. Cibuti'de yaşayan kardeşlerimiz de Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz de çok zor zamanlardan geçti. Hamdolsun bunları geride bıraktık. Ümmet olarak ayağa kalkmaya çalışıyoruz, bunun arifesindeyiz. Tekrar kardeşliğimizin gereğini yerine getirecek şekilde birbirimizle ilişkilerimizi canlandırmaya çalışıyoruz."

Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin, Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin sadece sözde kalmadığının somut bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Şentop, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh arasındaki dostluğu hepimiz biliyoruz. Aralarındaki görüşme sırasında camiyle ilgili karar alınıyor ve caminin inşası kısa zamanda tamamlanıyor. açılışında geç kalmış olsak da hem Türkiye hem de Cibuti Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. Bu fikir onlara ait, bu fikrin hayata geçmesi de onların gayretleriyle, kararlılıklarıyla olmuştur. Allah her ikisinden de razı olsun." Diye konuştu.

Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Şentop, "İnancımıza, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece aziz milletimiz, ümmetimiz yeniden ihya olacak, kardeşliğimizin semerelerini hep beraber göreceğiz." Dedi.

Şentop, daha sonra besmele çekerek caminin açılış kurdelesini kesti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışın ardından dua etti.