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Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

’da, terör örgütü ’ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:33
Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Belirlenen adreslerde yapılan operasyonda; N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Teröristlere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı
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