‘Yağmur, kar, taş da yağsa buradayım’

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde annelerin başlattığı evlat nöbeti 87'nci gününe girdi. Tehditlere karşı çocuklarına kavuşma özlemiyle eylemlerinden vazgeçmeyen aileler, yağışlı ve soğuk havaya rağmen evlat nöbetine devam ediyor. Beş yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan için eylemini sürdüren Diyarbakırlı anne Mevlüde Üçdağ, eylem nedeniyle HDP'lilerin sürekli hakaretlerine maruz kaldıklarını ifade ederek, "Ne yaparsalar yapsınlar evladımı almadan buradan ayrılmam. Değil bir yıl, 10 yıl da geçse, tek başıma da kalsam bu mücadeleyi sürdüreceğim. Yağmur, kar, taş da yağsa buradan ayrılmayacağım. Oğlum ibadetini yapardı. Kuran tutan eller bir kişiyi öldürebilir mi? Hangi yürek buna dayanır?" dedi.