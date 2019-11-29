Yardımın yolu İYİ Parti üyeliğinden geçiyor

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AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in gündeme getirdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki sosyal yardım utancında yeni bir skandal ortaya çıktı. AK Parti üyesi olduğu için sosyal yardımları kesilen Ankaralılar'ın zorla İYİ Parti üyeliğine geçirilmek istendiği ortaya çıktı. Yardım almak isteyenler telefon mesajıyla İYİ Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'na çağrıldıı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "19 Kasım tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na gelerek yardım formunu doldurmaları rica olunur. Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç." Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, "Bir Ankaralı olarak utandım. Yayınlanan bu mesaj Mansur Yavaş'a çok güzel delil oldu" dedi.