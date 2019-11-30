15 Temmuz şehidi doğum gününde anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Batuhan Ergin, 24. doğum gününde kabri başında anıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Ergin, o gece köprüye giderken "Erzak almaya değil vatana sahip çıkmaya geldik" sözüyle vatanseverliğini ortaya koymuştu. Şehidin Ortaköy'deki mezarı başında dün düzenlenen törene annesi Deniz, babası Ahmet, kardeşi Berke Ergin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İşler, Büyükçekmece Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi'nden gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehit için kabri başında Kuran-ı Kerim okundu. Törende konuşan şehidin babası Ahmet Ergin, oğlunun vatanperver birisi olduğunu söyleyerek "Gözünü kırpmadan köprüye çıktı, vatan için canını verdi, oğlumla gurur duyuyorum" dedi. Oğlunun mezarına karanfiller bırakan anne Deniz Ergin, "Bugün Batuhan'ın doğum günü. Bu vatan için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün sadece Batuhan için değil, bütün şehitlerimiz için buradayız" ifadelerini kullandı. Şehit için lokma tatlısı dağıtıldı.