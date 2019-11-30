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'da askerlerinin vurduğu Filistinli şehit oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ava köyü yakınında bir Filistinlinin güçlerince vurularak şehit edildiği belirtildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.11.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 23:57
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli şehit oldu

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin sağlık ekiplerinin bölgeye yaklaşmasına izin vermediği ifade edildi. Şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise öldürülen Filistinli ve beraberindeki 2 kişinin İsrail'e ait bir araca molotof kokteyli attıkları iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu kişilere ateş açması sonucu birinin vurulduğu, diğer ikisinin ise gözaltına alınarak sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sorgu merkezinin nerede olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli şehit oldu
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