Bu mu İYİ’lik?

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da AK Parti'ye üye oldukları gerekçesiyle CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardımları kesilen aileler isyan etti. 'İYİ Parti'ye geçin, yardım devam etsin' teklifini kabul etmedikleri için cezalandırıldıklarını anlatan vatandaşların hali yürek sızlattı. 3 çocuk annesi Asiye Körükçü ise "Dolabım tam takır kuru bakır. Ne kömürümüz var ne de gıdamız" ifadesini kullandı. Akdere'de yaşayan ve ismini açıklamayan engelli KOAH hastası ise "57 yaşındayım, hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. Buna rağmen 'AK Parti üyesisin sana yardım yok' dediler. Şoke oldum" diye konuştu.5 çocuk annesi Sevilay Dinçsoy ısınmak için tezek yaktığını kömür ve gıda yardımı alamadığını belirtti. Dinçsoy,"Eşim çoban kıt kanaat geçiniyoruz. Komşulardan gelen yemekleri yediriyorum. Hiç mi vicdanları sızlamıyor? Evime gelip görsünler" dedi.