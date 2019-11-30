Doğayla uyumlu ekolojik külliye

BUGÜN NELER OLDU

2 bin 457 dönümlük arazilerini TOKİ'ye devrederek karşılığında 3 bin 200 dönümlük Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası arazisini alan Marmara Üniversitesi yönetimi, akıllı binalara sahip kampüsü, doğayla uyumlu, güneş ve rüzgâr enerjisinin yanı sıra yağmurdan da yararlanacak sistemlerle donatacak.Kampüs, atık ayrıştırma üniteleriyle ekolojik bir model oluşturacak.Kürek yarışları ve diğer su sporlarının rahatlıkla yapılabileceği bir yapay gölün de yapılması planlanan kampüste büyük bir kütüphane, 8 bin kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, fakülteler, sosyal tesisler, spor salonları, lojman, kreş ve ilk ve orta öğretim kurumları da inşa edilecek.187 bin metrekare alana Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sağlık eğitim yerleşkesinin inşa edildiği alanda sağlık alanındaki fakülte, yüksekokul ve enstitüler başta olmak üzere hastane ve uygulama merkezleri tek kampüste toplandı.Temel Tıp Bilimleri (Tıp Fakültesi) binası yapım çalışmaları tamamlanarak hizmete girdi. Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesi binası artık faaliyette.Türkiye'de bir ilk olarak deprem esnasında kesintisiz hizmet verecek 720 yataklı Eğitim-Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde günde 5 bin hastaya hizmet veriyor.Başkan Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek fidan dikimi gerçekleştirdi. Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere de kalemini hediye etti.