Eşini üniformasıyla uğurladı

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BUGÜN NELER OLDU

havan saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk toprağa verildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye topraklarından Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için memleketi Balıkesir'de tören düzenlendi. Törene, Edirne'de adliyede memur olarak görev yapan eşi Gülçin Keskin, törene eşinin üniformasıyla katıldı. Keskin, uzun süre tabutunu öperek ağıt yaktı. Şehidin cenazesi Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.Hakkari'de görev yaptığı Davuş Tepe Üs Bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27) için de memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin eşi Hatice Duymaz da 1 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile birlikte tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit Duymaz, Yelten köyünde toprağa verildi. Aynı olayda şehit olan Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22) için de memleketi Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde tören düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, şehidin annesi Ayşe Yılmaz oğlunun tabutuna sarılarak 'Gitme oğlum' diye ağıtlar yaktı. Şehidin cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı'nda görevli ola ve yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) için de memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde tören düzenlendi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tören sırasında şehit annesi Feriha Çabuk'u teskin etmeye çalıştı. SABAH