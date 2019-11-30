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“Ey HDP, bitir artık bu anaların hasretini”

Giriş Tarihi: 30.11.2019
“Ey HDP, bitir artık bu anaların hasretini”
Diyarbakır'da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan "Gönül Mimarları İnisiyatifi", çocukları PKK tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde 88 gündür eylem yapan aileleri ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen ey HDP, unutma ki, bu anaların bedduaları bir gün birer ateş topu olur, düşer başınıza. Bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında" dedi.
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“Ey HDP, bitir artık bu anaların hasretini”
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