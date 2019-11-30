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'de evine ayrımcı yazılar yazılan Alevi vatandaş: Belediye Başkan yardımcısından şüpheleniyorum

’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu mahallede duvara yazılan nefret ifadesine tepki yağdı. Evin sahibi , “Biz mahallemizde böyle şeyler konuşmayız. Aleviymiş Sunniymiş aslolan insanlıktır. Kim ya da kimler yaptıysa ayrışmaya izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca evi işaretlenen vatandaş "Belediye başkan yardımcısı ile tartıştık. 15 kişi ile bizi darp ettiler. Olay bu tartışmadan sonra oldu. Evinizi yıkacam demişti. Ondan şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:33
İzmir'de evine ayrımcı yazılar yazılan Alevi vatandaş: Belediye Başkan yardımcısından şüpheleniyorum

İzmir'de Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu mahallede duvara yazılan nefret ifadesine tepki yağdı. Evin sahibi Bayram Şenal, "Biz mahallemizde böyle şeyler konuşmayız. Aleviymiş Sunniymiş aslolan insanlıktır. Kim ya da kimler yaptıysa ayrışmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

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Ayrıca evi işaretlenen vatandaş "Belediye başkan yardımcısı ile tartıştık. 15 kişi ile bizi darp ettiler. Olay bu tartışmadan sonra oldu. Evinizi yıkacam demişti. Ondan şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.

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"ÇOCUKLARIMIZI BURADA BÜYÜTTÜK! BÖYLE BİR ÇİRKİN OLAY İLK KEZ OLUYOR"

25 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirten Şenal, "Bu mahallede çocuklarımızı büyüttük. Böylesine çirkin bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık" dedi. Salı sabahı köpeğine mama vermek için saat 10 civarında kapının önüne çıktığında yazıyı gördüğünü anlatan Şenal, şöyle devam etti: "Kırmızı sprey boya ile 'Defol Alevi' yazılmış ve çarpı işareti konulmuş. Hemen oğlumu aradım. Bana polise haber vermemi kendisinin de hemen geleceğini söyledi. Polisi ekipleri geldi, yazının fotoğraflarını çektiler. Daha sonra ise yanlarında getirdikleri siyah sprey boya ile yazıyı kapattılar. Husumetli olduğumuz herhangi biri yok. Belediye başkan yardımcısı ile tartıştık. 15 kişi ile bizi darp ettiler. Olay bu tartışmadan sonra oldu. Evinizi yıkacam demişti. Ondan şüpheleniyoruz"

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İzmir'de evine ayrımcı yazılar yazılan Alevi vatandaş: Belediye Başkan yardımcısından şüpheleniyorum
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