Lider ülke olmanın teminatı gençliğimiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Kadıköy'deki Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hayata geçirilen ve annesinin ismini taşıyan Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan, robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanteknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak atölyenin açılışında şu mesajları verdi:Öğrencilerin bilgileri ezberleyen ve pasif birer dinleyici olarak derse katıldıkları modeller, artık çağın gerisinde kalmıştır. Bugün çocuklarımız bilgiyi sadece tekrar eden değil, hayatın içinde bizatihi uygulamaya koyabilen bireyler olarak yetişiyorlar. Bugün açtığımız deneyap atölyesi, tam olarak bu amaca hizmet edecektir. Hedefimiz, çağımızın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmektir. En önemlisi de, teknoloji okur-yazarlığı kazanacak olmalarıdır. Böylelikle geleceğin dünyasına doğru kuşkusuz daha sağlam adımlarla yürüyecekler.Eğer bugün zamanını bilimle, ilimle, sanatla dolduran bir gençlik yetiştirebilirsek, ülkemizin gelecekte de lider bir ülke olmasını teminat altına alabiliriz. Şunu unutmayalım ki, Türkiye'ye sadece bizim değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz dünyanın vicdanıdır.EMINE Erdoğan, annesinin eğitime bakışını yansıtan bir anekdotu da paylaşarak şöyle dedi: "Annem, küçük ağabeyim Ali Bey'i, Kadıköy Ticaret Lisesi'ne kayda götürüyor. Fakat okul müdürü, kontenjanın dolduğunu, okulda hiç sıra kalmadığını söyleyerek, ısrarlara rağmen kaydı yapamıyor. Annem ise, ağabeyimi yanına alarak, en yakın çarşıya gidiyor ve portatif bir masa ve sandalye alıp okula dönüyor. 'Bu çocuklar her şartta okumalı! Yer yoksa, işte yer!' diyerek ağabeyimi okula kaydettirmeyi başarıyor. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı.