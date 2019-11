Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi:Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a TOKİ olarak 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa edeceğiz. Bu medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir. Bu kış mevsimi içinde zorda kalanlara elimizi uzatacağız. Bu büyük değişimi gerçekleştirememiş olsaydık, ne demokrasimizi güçlendirebilirdik, ne ekonomik saldırılar karşısında direnç gösterebilirdik.Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor.Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı sığ anlayışın örneklerinden biri. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" diyor. Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmakçıkarmamak. Bu senin haddine mi? Böyle bir kararı senin verme yetkin var mı? Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisi. Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Rejim de davet etmiş değil.İstediğiniz kadar hoplayıp zıplayın, eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye hem askeri katkısı hem de siyasi desteği olarak bu kurumun en önemli üyesi. Türkiye olmasa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Neyse ki NATO'da, Avrupa'da aklı selim sahibi, mantıklı, tutarlı siyasetçiler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor.Türkiye son terörist imha edilene kadar harekatlarını sürdürecektir.Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz.Ülkemizde Doğu-Batı'nın birbirinin karşıtı olduğu söylenmiştir. Milletin inancı medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya her türlü ilime açıktır. Başımıza gelenlerin nedeni, kendi kültürüne karşı nobran bir zihniyetin üzerimize karabasan gibi çökmüş olması.KENDİMİZolmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz gün, kaybetmeye başlarız. Türkiye son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından her konuda çok farklı bir kulvara girmiştir. Birileri kriz tellallığı yapsa da hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Türkiye'yi 230 milyar dolar milli gelirden 36 milyar ihracattan eğitimiyle sağlığıyla, ulaştırmasıyla tel tel dökülen bir yerden almıştık. Bugün ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik. Dünyada adeta parmakla gösterilen, tüm dostlarının umudu haline ulaşmış bir Türkiye olduk.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan sergi açılışında şunları söyledi:Resimlerinde İstanbul manzaralarını bir sanata dönüştürmesiyle, gönlümüzde bir yer edinen Selahattin Kara'ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılar için şükranlarımı sunuyorum.Zeytinburnu, İstanbul'un İkinci Dünya Savaşı sonrası, hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıkmış bir yerdir. Zeytinburnu özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak şehrin güzide ilçelerinden biri haline gelmiştir. Sergi, Zeytinburnu'nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işaretidir.Tüm ilçeleriyle İstanbulumuz'un sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın, her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra, hatta onlardan önce, kültür, sanat edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Karşınızda İstanbul gibi bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır.