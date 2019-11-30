Şebnem Bursalı yazdı: Ava giden avlanınca...

Dipsiz bir kuyu gibi CHP siyaseti. CHP'li CHP'linin kurdudur. Dışardan bir düşmana ihtiyaç duymadan birbirlerinin kuyusunu kazarken en çok kendilerine zarar verirler. Son yaşananlar da bunun bir örneği oldu. Kulislere bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nu birileri "Bir CHP'linin Başkan Erdoğan ile görüştüğüne" inandırdı. O CHP'li de Muharrem İnce idi. Kemal Bey bu bilgiyi yakın çalışma arkadaşı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile paylaştı.

O da gitti, yakın arkadaşı ve internet sitesinde yıllardır yazı yazdığı gazeteci Talat Atilla'ya anlattı. Atilla da kendisi yazmak yerine, Kemal Bey'in "basının amiral gemisi" ilan ettiği Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'a söyledi.

Turan köşesinde yazdıktan 2 gün sonra Kemal Bey, basının bir diğer amirali ilan ettiği! Fox TV'ye çıkarak bütün iddiaları doğruladı ve doğrudan Başkan Erdoğan'ı CHP'yi dizayn etmeye çalışmakla suçladı!

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