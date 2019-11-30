Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şebnem Bursalı yazdı: Ava giden avlanınca...

Şebnem Bursalı yazdı: Ava giden avlanınca...

Şebnem Bursalı bugünkü yazısında CHP'deki iç çekişmeleri ve bu çekişmelerde rakiplerini saf dışı bırakmak isteyenlerin hedef saptırarak konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan veya üzerinden ilerletme çabasını kaleme aldı. Yalanları ortaya çıkan CHP'nin son durumunu yazan Bursalı yazısına "Ava giden avlanınca" başlığını verdi. İşte Bursalı'nın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 30.11.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 12:31
Şebnem Bursalı yazdı: Ava giden avlanınca...

Dipsiz bir kuyu gibi CHP siyaseti. CHP'li CHP'linin kurdudur. Dışardan bir düşmana ihtiyaç duymadan birbirlerinin kuyusunu kazarken en çok kendilerine zarar verirler. Son yaşananlar da bunun bir örneği oldu. Kulislere bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nu birileri "Bir CHP'linin Başkan Erdoğan ile görüştüğüne" inandırdı. O CHP'li de Muharrem İnce idi. Kemal Bey bu bilgiyi yakın çalışma arkadaşı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile paylaştı.

site:sabah.com.tr şebnem bursalı ile ilgili görsel sonucu

O da gitti, yakın arkadaşı ve internet sitesinde yıllardır yazı yazdığı gazeteci Talat Atilla'ya anlattı. Atilla da kendisi yazmak yerine, Kemal Bey'in "basının amiral gemisi" ilan ettiği Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'a söyledi.

Turan köşesinde yazdıktan 2 gün sonra Kemal Bey, basının bir diğer amirali ilan ettiği! Fox TV'ye çıkarak bütün iddiaları doğruladı ve doğrudan Başkan Erdoğan'ı CHP'yi dizayn etmeye çalışmakla suçladı!

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Soylu: Daha önce tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şebnem Bursalı yazdı: Ava giden avlanınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN