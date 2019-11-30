Sekiz günde 100 bin imza

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin 8 gün boyunca sürdürdükleri imza kampanyasında 100 bin imza toplandı. 27 Ağustos'tan bu yana İBB önünde protesto gösterisi yapan işçiler imza kampanyasının sona ermesinin ardından basın toplantısı yaptı. Açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan ve daha sonra Eylem Komite Başkanı seçilen Umut Aydoğan yaptı. Aydoğan, "8 günde 100 bini aşkın imza topladık. İstanbul'un 39 ilçesinde bu kampanyayı gerçekleştirseydik milyonların desteğini alabileceğimizi bu şekilde göstermiş olduk" dedi. Toplanan 100 bin imza sendika temsilcileri aracılığı ile İBB Başkanlık makamına gönderilecek.