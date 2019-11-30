Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Su zammına AK Parti engeli

Su zammına engeli

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Su zammına AK Parti engeli
SABAH Gazetesi'nin duyurduğu, Arnavutköy'ün kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların su faturalarının hayli kabarık gelmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, köylerde 1,5 TL olan su bedelini yönetmeliğe aykırı olarak 6 TL'ye çıkardığı ortaya çıktı. İSKİ Genel Kurulu kararının geçen ay bitmesi ile yaşanan mağduriyete AK Parti Grubu son verdi. Yapılan oylamada AK Parti'nin desteği ile köylülerin eski tarife üzerinden ucuz su kullanımına devam etmesi kararı çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Su zammına AK Parti engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN