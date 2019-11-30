Su zammına AK Parti engeli

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Gazetesi'nin duyurduğu, Arnavutköy'ün kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların su faturalarının hayli kabarık gelmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, köylerde 1,5 TL olan su bedelini yönetmeliğe aykırı olarak 6 TL'ye çıkardığı ortaya çıktı. İSKİ Genel Kurulu kararının geçen ay bitmesi ile yaşanan mağduriyete AK Parti Grubu son verdi. Yapılan oylamada AK Parti'nin desteği ile köylülerin eski tarife üzerinden ucuz su kullanımına devam etmesi kararı çıktı.