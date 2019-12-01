25 bin yeni bylock’çu tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 id'nin kullanıcısı tespit edilmiş. 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." dedi. Bakan Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı. Örgüt üyelerinin haberleşmede kullandığı "ByLock" konusunda da açıklamalar yapan Soylu, şöyle devam etti: "Yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 id'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."



YARDIM İSTEYECEKLER

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı bilgisinin, "AB 2019 Uyuşturucu Raporu"nda yer aldığını vurgulayan Soylu," Onlar da kıyısından köşesinden dolaşarak, bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlardı. Bu sefer odağından tam meseleye girdiler. Neden? Çünkü artık eyvahlar yetmeyecek. Avrupa'daki çok akıllı ülkeler, devletler çok yakın zamanda 'yandım Allah' deyip 'PKK için bize yardım edin' diye yalvararak, anlı şanlı polis teşkilatından, emniyet teşkilatımızdan yardım istemek için ayağınıza gelecekler. Söylemedi demeyin." şeklinde konuştu.



DİZİ UYARISI YAPTI

KOM birimlerinin asli mücadele alanlarından birisinin de mafya tipi örgüt yapılanmaları olduğunun altını çizen Soylu, "Bu örgüt yapılanmalarında özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Filmlerde, dizilerde bu meselenin gelişigüzel işlenmesine, gençler için bir cazibe alanı oluşturulmasına şiddetle karşıyım. Bu, sağlıklı bir toplumsal hal değildir. Organize suç çetelerine karşı çok ciddi bir operasyon içindeyiz. Her şeyden önce bu suçu katalog suçlar kapsamına aldık. Şunu net olarak ifade etmek ve birilerini uyarmak isterim mafya olmaya çok hevesli olan varsa gitsin dizi oyuncusu olsun. Dizilerde bu tip kriminal tiplere yer vermeye başladılar. Çünkü gerçek hayatta buna müsaade edilmeyecektir. Küçük büyük bütün mafyatik yapılar, çeteler çökertilmektedir, çökertilmeye de devam edecektir. Silahlı üç kişinin bir araya gelip vatandaşa musallat olma devri bitmiştir." İfadelerini kullardı. Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 2019'da düzenlenen 153 operasyonda, 1719 şüpheliye işlem yapıldığını ve 622'sinin de tutuklandığını söyledi.