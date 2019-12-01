AYM’nin kararı FETÖ’nün işine yarar

BUGÜN NELER OLDU

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör seviciliği yapan CHP'nin "memuriyete alımda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması" zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin başvurusu üzerine OHAL'de yer alan düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte FETÖ başta olmak üzere PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile yapılan mücadeleyi sıkıntıya sokup, örgüt üye ve yandaşlarının devlete sızmasına neden olabileceği endişesi doğdu. Karar ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Karar devlet kurumlarına sızan FETÖ'nün, yeniden bu kurumlara sızmasının önünü açabilecek nitelikte. AYM'nin kararı endişe vericidir" dedi. Turan, CHP'nin başvurusuyla kararın alınmış olmasının da CHP'nin gündeminin ne olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çekti. ANKARAAK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden Recep Özel, bu düzenlemenin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devlete yeni sızmalar olmaması için koyulduğunu, bu ihtiyacın halen devam ettiğini belirtti. Özel, AYM kararlarının geriye doğru yürüyemeyeceğini belirterek, "Bu maddeye göre yapılan işlemler geçerli olacaktır. Bir ihtiyaç olduğu için AYM'nin gerekçeli kararı çıktıktan sonra yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Bu olayın terörle mücadele kapsamında değerlendirilmesi gerekiyordu" diye konuştu.