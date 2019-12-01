Başörtüsüne saldırdı hâkim serbest bıraktı

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AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Yavuz (50) Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda üye çalışması yaparken saldırıya uğradı. Olay, ilçede 28 Kasım'da meydana geldi. Yavuz'a hakaret eden ve başörtüsünü çıkarmaya çalışan Dürdane Özselgin (63) gözaltına alındı. Yavuz, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve Çatalca Emniyeti'nde verdiği ifadesinde "Arkamdan bir ses geldi, 'Bana bak bana, şerefsizler' dedi. Başörtümü eliyle çekiştirdi. Başörtüsünde bulunan iğneler başıma battı. Hemen elini ittim. Başımı açmak istemesine rağmen açamadı. Gözünü kin bürümüştü. AK Parti'ye bir düşman gibi konuştu. Şoke oldum" dedi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında "Halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Özselgin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.