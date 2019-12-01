Büyükada'nın bisiklet hırsızı çalıntı bisikletlerle yakalandı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren bisiklet hırsızlığı olayları Büyükada'da yaşandı. Üç adresten bisiklet çalan şüphelinin kimliği güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınınca belirlendi.
Adalar Polisi, bisikletleri çaldığı tespit edilen 20 yaşındaki Özcan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Özcan A.'nın adresinde yapılan aramalarda çalıntı oldukları tespit edilen dört bisiklet ele geçirildi. Çalıntı bisikletler sahiplerine teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özcan A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.