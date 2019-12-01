Evlat nöbeti 3’üncü ayına girdi

BUGÜN NELER OLDU

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Ahmet Yenilmez, ailelere "Tarih sizleri yazacak ve sizler her zaman hatırlanacaksınız" sözleriyle destek verdi. Yenilmez ailelerin eylemine herkesin destek vermesi için çağrıda bulundu. Aileler, sanatçılara yaptıkları destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Diğer taraftan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları eylem de 89'uncu günü geride bıraktı. 3 aydır nöbet tutan aileler, tüm annelere destek çağrısında bulundu.