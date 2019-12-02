İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir TV programında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Soylu'nun sözleri;

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ": FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. (Almanya'da mı? sorusu üzerine) Bize kalsın. FETÖ konusunda çalışmaların devam ediyor. Türkiye üzerinde yeniden iç yapılanmaya yönelik atak yapacaklarını beklemiyoruz. Ancak birçok ülke bu sistemden çıkar beklediği için ufak tefek denemeler olabilir.

Bakan Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

YENİ BYLOCK LİSTESİ: Yeni tespit edilen 5 bin 149 ByLock kullanıcısının bin 387'si kamu çalışanı. Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz. ByLock meselesi iyi sökülmüştür. Bunun içinden sökülenlerden elde edilen ifadeler ve itiraflar var. Bu alanlarda bakıyoruz ki kapağı yeni açılacak bir çember var. ByLock'ları taradıktan sonra elinizde henüz çözemediğiniz 5 binlik, 10 binlik, 15 binlik, 20 binlik, 25 binlik bir hat daha var. Bu sefer onun üzerine gitmeye başlıyorsunuz ve onu çözüyorsunuz. ByLock 3.5-4 yıl önce tespit edildi. O zamandan bu zamana kabiliyetlerimiz de gelişti. Yeni tespit ettiklerimizi eski soruşturmalara ilave edip devam ediyoruz. Bir kriminal terör örgütüne nasıl bir izleme yapıyorsak, FETÖ'ye de böyle bir izleme yapıyoruz. Hareket kabiliyetlerini takip edebilme fırsatına sahibiz. Muhakkak onlar birtakım ataklar yapacaklar, yapmak isteyecekler biz de peşlerindeyiz. Onun için peşlerinde olduğumuzdan da sonuç alıyoruz.

Bakan Soylu "Daha önce tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi!"

PKK'YA ALAN BIRAKMAYACAĞIZ: Bedeli ne olursa olsun PKK'ya alan bırakmayacağız. Bir boksör, rakibini ringin köşesine sıkıştırmış artık onun hamle yapmasına fırsat vermeden sürekli indiriyor. Biz de böyle sürekli indiriyoruz. O köşeden çıkması mümkün değil artık. Oradan soyunma odasına geçecek, soyunma odasını da alacağız. Buna 'Kandil' diyebilirsiniz.

PKK'YI ABD YÖNETİYOR: Terör örgütü anneyi, babayı kardeşleri birbirlerinden ayırıyor. 13-14 yaşındaki çocuğu alıp dağa götürüyor ve bu çocuklara dağda tecavüz ediyor. Duran Kalkan'ın fotoğraflarını hepimiz biliyoruz. Örgüt içindeki lakabı sapık. Terör örgütleri devletler ve uluslararası istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor. Ama ilk kez bir terör örgütünü bir devlet yönetiyor, Amerika Birleşik Devletleri! İlk kez bir terör örgütü, bir devlete kendisini yönettiriyor ve stratejini kuruyor, dilini kuruyor ve ilişkilerini kuruyor.

600 ÖRGÜT ÜYESİNİ İKNA ETTİK: Bu konuda bir üniversite gibi çalıştık. Şu anda 5 bin 300 aileyle görüşüyoruz. Son 3 yılda 600'terör örgütü mensubunu ailesiyle birlikte ikna ederek getirip adalete teslim ettik.

Abdurrahman Şimşek: "Yakın zamanda bu isimler yakalanıp Türkiye'ye getirilebilir"

SAĞDUYULU DAVRANILDI: (İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin) Türkiye'nin kritik karar alma zamanlarında bu işi harekete geçirmeye çalışırlar. Bunlar eski alışkanlıklar. Aleviler bu konuda çok sağduyulu davrandı.

YALANI GERÇEK OLARAK İFADE EDEN GENEL BAŞKAN VAR: (Külliye'de bir CHP'li tartışmalarıyla ilgili) Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Birilerinin üfürmesiyle bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan (Kılıçdaroğlu) var.

DELİ SAÇMASI İDDİALARI VAR: (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devlet imkanları kullanılarak CHP'nin dizayn edilmek istendiği iddiasıyla ilgili) Eğer demokratik siyaseti ve bunun alanını daraltmak için birilerinin peşine adam takılıyorsa devlette bunu bilmemek mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir deli saçması.



CEBİNDEN ASKER FİŞLEME NOTU ÇIKTI

FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz'ün evinde bir dönem dadılık ve temizlik işleri yapan A.B. ifadesinde, "Adil Öksüz'ün bana vermiş olduğu bir gömleğin cebinde üzerinde el yazısıyla yazılmış not buldum. Notta rütbeli askerin adı ve soyadı yazılıydı. Yanında, 'evli, çocuk sahibi ve metresi var' yazıyordu" dedi. Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün ise o dönem bölge imamlığı yaptığını aktaran A.B., "Aynur Öksüz iç çamaşırları hazırlamıştı. Bunları ne yapacağımızı sorduğumda, 'hocaefendiye göndereceğiz' dedi. Üsküdar NATO yoluna yakın yerde bulunan evde haftada iki kez örüt toplantıları yapılırdı, Gelenler cep telefonlarını mutfakta bırakırdı.Yüksel TEMEL / ANKARA