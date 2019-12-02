AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKİR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li olduğundan, Cumhurbaşkanımızın da olumlu yanıt verdiğinden bahsettiler. Önce yalan haber yapanlar haberin arkasından çekildiler. Daha sonra bu komplonun CHP'nin genel merkezinde yapıldığı söylendi. Yalan siyasetin adresi olarak CHP'yi işaret eden net berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekmektedir. Yalan haberin kaynağı CHP Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, yalan siyasetin üreticisi ve yayıcısı olduğu konudaki kanaatimiz pekişmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor..

"Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekir"

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK



Yarın önemli bir zirve için sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecekler. Çeşitli görüşmeleri olacak sayın Cumhurbaşkanımızın. ABD Başkanı Trump, Macron, Merkel, Johnson ile görüşecek. Aynı zamanda dörtlü formatta Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşecek. Başta Suriye olmak üzere DEAŞ, PKK/YPG terör örgütü ile mücadele önemli bir gündem teşkil edecek. NATO'da YPG'nin tehdit olarak yayınlanan savunma belgesine çeşitli tepkiler geldiği haberler var. PKK NATO müttefiklerimizin çoğu açısından terör örgütü olarak tanınmaktadır. YPG de PKK'nın Suriye koludur. Bu nettir.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ



Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

MACRON'A SORULACAK SORU: SİZİN MALİ'DE NE İŞİNİZ VAR?



NATO'daki ülkelerin NATO prensiplerine sadık kalması çağrısı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı sürecinde en çok kaşı görüş beyan eden kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Bahsettiğimiz terör yöneticilerini en çok ağırlayan kişi Macron oldu. Dünyanın çeşitle yerlerinde operasyon yapıyorlar. Ülkelerin çıkarlarını korumak için tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile uluslararası toplumu, NATO'ya çağrı yapıyorlar. Bu onların çifte standardının göstergesidir. Fransa NATO'ye ne kadar yaptığını bilmiyoruz. En son 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibisinden bir açıklama yaptı Macron. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyor. Türkiye orada terörle mücadele ediyor. Macron'a sorulan soru 'Sizin Mali'de ne işi var?'

DOĞU AKDENİZ MESELESİ



Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye'ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır. Şöyle bir mantık yürütüyorlar, örneğin Türkiye'nin ana karasının karşısında küçük ada olan Meis adasının, kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar yetki alanını Yunanistan sahiplenmeye çalışıyor. Bunun hiçbir surette Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği açıktır.

YENİ YILDA TÜRK ADIM DOĞALGAZI'NIN AÇILIŞI YAPILACAK



TANAP projesi 20 il, 67 ilçe ve 200 köyden geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Avrupa'nın güvenlik ve enerji ihtiyacının Türkiye'ye bağlı olduğu ve Türkiye'nin pozitif katkı yapması net şekilde görülmüştür. Yeni yılda Rusya ile Türk Akım Doğalgaz'ın açılışı yapılacak. Törene sayın Putin de katılacaklar.