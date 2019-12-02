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Başsavcılık'tan Demirtaş iddialarına ilişkin açıklama!

HDP eski Eş Genel Başkanı 'ın cezaevinde fenalaştığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcılığı "Edirne F tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:58
Başsavcılık'tan Demirtaş iddialarına ilişkin açıklama!

Avukat Aygül Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada 26 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlandığını iddia etmişti.

'NEFES ALAMADI, BİLİNCİ KAPANDI'

Demirtaş'ın göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilincinin kapandığını belirten Aygül Demirtaş, ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını belirtişti.

Demirtaş'ın rahatsızlığının ardından ambulans çağrıldığını ve EKG yapıldığını ancak 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmediği iddiasında bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım 2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikleri yapılmıştır. Tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen, daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak, bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın, ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır."

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Başsavcılık'tan Demirtaş iddialarına ilişkin açıklama!
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