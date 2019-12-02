‘Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye sızmak ve bölmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan dün AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 50. Danışma Meclisi Toplantısına telefonla bağlandı. Partilileri selamlayan Erdoğan, "Bursa, özellikle de sanayi konusunda 5 büyük ilimizden biri. Dolayısıyla da Bursa'dan çıkacak ses Türkiye'miz için çok büyük bir önemi haiz" dedi. Artık kongreler dönemine girdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "İlçe ve il kongrelerimizi yapacağız, ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu anda yaptığınız kongreler, bu kongrelerimizin adeta birer provası durumundadır. Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek isteyenlere de en küçük fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuzu biliyorum. En ufak bir sıkıntınız olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatlarımız, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle kongreden 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağınızı biliyorum." Bu arada Başkan Erdoğan dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Von der Leyen'in talebi üzerine, görevine başladığı ilk gün gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alındı. Ayrıca Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi de görüşüldü. Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.