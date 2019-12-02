CHP'den HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın çağrısı!

Kasım 2016'dan beri cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu olayı Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti.

Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş'ın EKG'si çekilerek kapsamlı müdahale vetedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş'ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

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CHP ŞAŞIRTMADI: DERHAL SERBEST BIRAKIN

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, ''Bu haber doğruysa, büyük bir skandaldır! Selahattin Demirtaş, tamamen haksız hukuksuz şekilde cezaevinde tutuluyor. Ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Ben, o koşulları biliyorum, ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz! Derhal serbest bırakılmalıdır.'' dedi..BİR PAYLAŞIM DA TANRIKULU'DAN

Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaparak, hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız.'' ifadelerine yer verdi.







BİR PAYLAŞIM DA TANRIKULU'DAN

Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaparak, hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız.'' ifadelerine yer verdi.



