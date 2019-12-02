FETÖ ile ilgili şok gerçek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün hakim ve savcı adayları çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Son belirlemelere göre İstanbul'da örgüt üyesi hakim ve savcı adayları için 35 ev açtığı ortaya çıkarıldı. Bu evlerin tamamının İstanbul Anadolu yakasında olduğu belirlenirken öğrencilerin bu evlerde kira kontratları, elektrik, doğalgaz, su, aboneliklerinin bulunduğu tespit edildi. Abonelikleri bulunan öğrencilerin dahi bu evleri hiçbir zaman sabit ikametgah olarak göstermedikleri gün yüzüne çıktı.

EVLERİNDEN DEĞİL ÖRGÜT EVİNDEN SİNYAL VERDİLER

Örgüt üyesi hakim ve savcı adayı şüphelilerin telefonları tek tek incelemeye alındı. Şüphelilerin sınav dönemlerinde MERNİS adresleri ile baz bilgilerinin uyum göstermediği, örgüte ait evlerde HTS kayıtlarının olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden adli yargı sınavında başarısız olan veya örgüt tarafından bağlılıkları düşük görünen adayların, örgüt içerisinde faaliyet gösteren avukatlık birimine yönlendirildikleri belirlendi.

EAGLE KAKAO VE TANGO KULLANIYORLARDI

Soruşturmada en önemli tespitlerden bir tanesi de hakim ve savcı adaylarının örgüt evlerine yerleştirilmeden önce veya mülakattan sonra, örgüt abileri tarafından sabit ankesörlü hatlardan aranmaları oldu. Bu tespite hem itirafçı beyanları hem de alınan raporlarla ulaşıldı. Adaylar 2014 yılına kadar ankesörlü telefonla haberleşirlerken bu tarihten sonra örgütün geliştirdiği Bylock hariç kriptolu haberleşme programlarını kullandı. Eagle, Kakao ya da Tango isimli programların yüklü olduğu tablet bilgisayarlar vasıtası ile örgüt imamları ile haberleştikleri belirlendi.

SINAVI GEÇEN MÜLAKAT EVİNE

Sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerin örgüt çalışma evinden ayrılarak 'Mülakat evleri' olarak belirtilen evlere gönderildiği tespit edildi. Dosyaya göre bu evlerde örgüt üyelerinin gireceği mülakatların provaları yapıldı. Örgüt üyelerine mülakatta giyecekleri tüm kıyafetler giydirilerek, sözde oluşturdukları komisyonun mülakatta çıkabilecek sorulara yönelik soru cevap şeklinde adaylara eğitim verdiği ortaya çıkarıldı. Mülakatı da geçen şüphelilerin stajyer hâkim ve savcılık için ayrı bir 'Staj evleri' adı altında örgüt evi oluşturulduğu belirlendi.

O EVLERDE KALDIĞINI KABUL ETTİ

Örgütün hakim ve savcı adayları evlerinde kalan şüphelilerden bir tanesi olan Onur G. hakkında iddianame düzenlendi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Onur G. hakkında aynı evde kaldıklarını söyleyen çok sayıda tanık çıktı. Onur G. de ifadesinde örgüte ait bu evlerde kaldığını kabul etti. Üniversitenin sadece bir sınıfında örgüte ait evlerde kalmadığını da ekleyen şüpheli, her ne kadar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istese de verdiği ifade yeterli bulunmadı.



