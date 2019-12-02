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Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte 'da jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:55
Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollardaki uygulama noktalarında ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı. Sürücülerin belgeleri ile takograflarını da denetleyen ekipler, hazırlanan bilgilendirici video ve kamu spotu sunumlarını izleterek uyarı da bulundu.

Öteyandan kış lastiği uygulaması kapsamında kış lastiği takmayan ve diş derinliği standardın altında olanlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a bendi kapsamında 625 lira ceza işlem uygulandığı bildirildi.
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Jandarmadan kış lastiği uygulaması
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