PKK’nın ‘kızın öldü’ yalanı ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 90'ıncı günde de sürdürdü. 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Yasemin için eylema katılan anne Yıldız Ballı'ya Kandil'den 'kızın öldü' diye haber gönderildi. Ancak istihbarat birimlerinin çalışmasında PKK'nın '2018'de Şırnak'taki bir karakol saldırısnda 6 asker ile birlikte öldü' dediği Yasemin'in ölmediği ve öyle bir saldırı olmadığı ortaya çıktı. HDP binası önünden örgüte meydan okuyan Yıldız Ballı, "Beni korkutarak yıldırmaya çalışıyorsan yanılıyorsun" diye örgüt ve elebaşı Murat Karayılan'a seslendi. İstihbarat birimleri, 6 kişilik özel bir ekiple yaptığı çalışmada Şırnak'ın Uludere ilçesinde o tarihte böyle bir saldırının olmadığını belirledi.