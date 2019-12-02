Resim ve müzik ortak dilleri oldu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye ve Yemen uyruklu bazı aileler, Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşti. Yaşadıkları semtlerde en yakın okullara kaydedilen çocuklar, eğitim ve öğretime başlama imkanına kavuştu. Piri Reis İlkokulu'nda tamamı Suriye ve Yemenlilerden oluşan 16 çocuk, aynı sınıfta öğrenim hayatına başladı. Birkaç Türkçe kelimeyle birinci sınıfa giden öğrenciler, ilk zamanlarda iletişim kurmakta zorlandı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, çocuklarla resim ve müzik aracılığıyla iletişim kurmayı denedi. Öğrencilerden olumlu dönüş alınması üzerine derslere bu şekilde devam eden Yılmazoğlu, bu sayede çocuklara Türkçe'yi sevdirdi.

Müzeyyen Yılmazoğlu, derslerde "Susun, lütfen beni dinleyin. Bana bakar mısınız?" diye seslendiği çocukların hiçbirinin ilk başta kendisine karşılık vermediğini belirtti. Yılmazoğlu, "Ben de türkü söylüyordum. Çocuklar sesimi çok sevdikleri için susuyorlardı. Ertesi gün o türküyü bir şekilde öğrenerek gelmiş oluyorlardı" diye konuştu. Öğrencilerin müziğe ilgisinden dolayı geçen yıl koro oluşturmaya karar verdiklerini vurgulayan Yılmazoğlu, "Koroya 'Grup Entegre' adını verdik. 17 yıllık meslek hayatımda öğretmenliğin hazzını yaşadığım sınıf, bu sınıf oldu" dedi.

Suriyeli 8 yaşındaki Sariye Absi, öğretmenlerinin desteğiyle hem Türkçe öğrendiklerini hem de müzik grubu kurduklarını belirtti. 10 yaşındaki Hane Gadir de büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi. Öğrencilerden 9 yaşındaki Jana Alsaedi ise 5 yaşında resim yapmaya başladığını ve öğretmeni sayesinde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu ifade etti.

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