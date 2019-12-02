Türkiye ve Libya’dan oldubittiye izin yok

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayarak, "Son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" ifadesini kullandı. Türkiye'nin anlaşmayı imzalamadan önce tarafları uzlaşı için görüşmelere çağırdığını belirten Aksoy, şunları kaydetti: "Ancak Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı bu yaklaşımı karşısında, görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında, örneğin Türkiye anakarasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır."