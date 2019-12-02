Yavuz binbaşı ve 8 şehidin kanı yerde kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'de 4 Ekim'de korumasıyla birlikte öldürülen kadın teröristin, PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG ile kadın yapılanması YJA-Star'ın Askeri Konsey üyesi olduğu ortaya çıktı. Terörist Hacer Kaya'nın Hakkâri'de mayınlı tuzak sonucu Binbaşı Yavuz Başayar, 7 asker ve bir korucunun şehit düştüğü saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya, PKK'nın Karadeniz'in tamamı ile Sivas, Tunceli ve Erzincan kırsalını içine alan sözde Dersim saha sorumlusuydu. Çiçek Botan kod adlı terörist 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosundaydı. PKK'nın Türkiye içindeki en önemli isimlerinden biri olan terörist, Tunceli kırsalında peş peşe verilen ağır kayıplardan sonra bizzat Murat Karayılan tarafından kısa süre önce Tunceli'ye gönderilmişti. Kadın teröristin Kandil'in Kortek Kampından beraberindeki 12 kişilik grupla çıkarak Haftanin Kampına geldiği bilgisi üzerine istihbarat birimlerince sinyal takibine alındı. Teröristin Şırnak'ın Uludere'den Tunceli'ye ulaşana kadar 90 gün adım adım izlendiği belirlendi.