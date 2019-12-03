AK Parti’de 2023 değişimi başladı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti 2023 seçimlerine hazırlık ve 2021'de yapılacak olağan büyük kongre öncesi teşkilatlarda değişime başladı. Delege seçimleri için il ve ilçelerde sandıklar kuruldu. Aralık ayının ortalarına kadar delege seçimleri tamamlanmış olacak. Bu ayın ikinci yarısından itibaren ise önce belde kongreleri yapılacak. Şubat ayında ilçe, ağustos ayında ise il kongreleri yapılmaya başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongrelerinin büyük kısmına katılması bekleniyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni ise 2021'in ilk ayında yapmayı planlıyor. Yeni teşkilatlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden şekillenecek. 50+1 barajına uygun teşkilat yapıları oluşturulacak. Partide daha önce görev yapmış başarılı isimlere davet gönderilecek. AK Parti'ye gönül vermiş isimler yer alacak. Eş-dost-akrabalar yönetimlerde yer almayacak.