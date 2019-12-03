Baca filtresi ertelemeye veto

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Toplantın devam ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2 buçuk yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 yıldır bu baca filtrelerinin takılmaması çerçevesinde buna yeni bir süre verilmesini, yani 2.5 yıl kadar süre verilmesinin gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü 7 yılda yapılmayan bir işlemin bu yeni süre verilmesiyle de yapılacağı konusunda bir kanaat oluşmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevre meselelerine verdiği önem, çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki hassasiyeti, bakanlıklara ve kurumlara verdiği talimat çerçevesindeki iradesi bu yasa tasarısını veto etme sonucunu doğurdu. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın ilk veto ettiği yasa. Bu da çevre hassasiyetinden.

Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto

* (CHP'li bir ismin Külliye'ye gittiği yalanı) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.

* (NATO Liderler Zirvesi) Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekâtı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO'ya çağrı yapıyorlar. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" diye bir soru sordu kendisi. Macron'a sorulması gereken soru "Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var?

* (Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatla tarihi bir adım atıldı. Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok. Mısır, Türkiye'ye karşı olmak için Yunan tezleri doğrultusunda hareket ediyor.