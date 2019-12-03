Beyoğlu sokaklarına özel engelli rampası

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Beyoğlu'nda engellilerin hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu' projesi hayata geçiriliyor. Beyoğlu Belediyesi'nin projesi kapsamında, ilçedeki tüm engelli vatandaşların yaşadığı sokak ve evler tespit edildi. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların evlerine rahatça girip çıkmalarını sağlamak için apartman girişlerine engelli rampaları yapılıyor, sokaklar yeniden düzenleniyor. Bu vatandaşların en büyük sorunlarından bir diğeri de binalarında asansör olmaması. Bu nedenle üst katlarda oturan birçok engelli vatandaş, evlerinden çıkamayınca toplumdan uzak yaşamak zorunda kalıyor. Projenin ikinci aşamasında bu sorunların da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Üst katlarda oturan engelli vatandaşların, yine aynı mahallede bulunan zemin kat dairelere taşınmaları için çalışma yapılacağı kaydedildi.