Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'ye geldi.

İngiltere'de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'daki 4'lü zirve öncesi önemli açıklamalar