Cumhuriyet gazetesi, PKK’lının hamisi gibi

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde imzasız yayınladığı 'Saç ve tükürük örneği alma işkencesi' başlıklı haberde, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan hemşire Esin Kavruk'tan zorla saç ve tükürük örneği alındığını, işkence yapıldığı iddia edilmişti. Hatta haberde Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği 'tükürük örneği alınması' kararına ise haberinde yer vermemişti. Gazete bugün de imzasız bir şekilde 'Zorla DNA alınması protesto edildi' başlıklı bir haber daha yayınlandı.

YİNE TERÖRE DESTEK

Gazetede yer alan haberde, kadın örgütlerinin tutuklu hemşire Esin Kavruk'un Bakırköy Kadın Cezaevi'nden götürülerek yasal olmasına rağmen 'zorla DNA örneği'nin alınmasını protesto ettiğini yazdı. Haberde, "Kadın örgütleri dün Bakırköy Kadın Cezaevi önünde toplanarak uygulamayı protesto etti. Eylemine, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) Genel Sözcüsü Deniz Aktaş da katıldı" dedi.

KEYFİ UYGULAMAYMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Haberde yapılan basın açıklamasına da yer verildi. İlk haberde olduğu gibi Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği tükürük örneği alınması kararına ise haberinde yine yer vermeyen Cumhuriyet, sanki keyfi bir uygulama yapılmış gibi bir algı yaptı.

Cumhuriyet, PKK terör örgütünün her tür toplantısı ve gösterisini sayfalarına taşımaya devam ediyor. Adeta PKK terör örgütünün yayın organıymış gibi okuyucularına sunuyor. Geçtiğimiz günlerde de Selahattin Demirtaş haberi dikkat çekmişti.

ESİN KAVRUK KİM?

Bilindiği gibi hemşire Esin Kavruk, Barış Pınarı Harekâtı sırasında sahte isimle sosyal medya hesabı açıp Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı. Evinden örgütsel doküman çıkan Kavruk'un herhangi bir eyleme katılıp katılmadığının tespiti için kan ve tükürük örneği alınmasına Sulh Ceza Hâkimliği'nce karar verilmişti.