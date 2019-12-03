Eli öpülesi anneden büyük fedakârlık

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da yaşayan 59 yaşındaki Atiye Çınar, yalnızca göz temasıyla iletişim kurabildiği doğuştan engelli ve Konyaspor hayranı oğlu için yaptığı fedakarlıkla takdir görüyor. Çınar, doğduktan sonra havale geçirerek spastik serebral palsi hastası olan 39 yaşındaki oğlu İbrahim Çınar'ın ihtiyaçlarını, eşi ve diğer 2 çocuklarının da desteğiyle karşılamaya çalışıyor. Ancak Çınar'ın kendini adadığı en önemli görevi, Konyaspor'u çok seven ve maç günleri stadyuma iki saat önceden gitmek isteyen oğlunu, sıcak soğuk demeden oraya ulaştırmak ve onun mutluluğuna ortak olmak. Doğduğundan beri oğluna "İboşum" diye seslenen, büyüyünce Konyaspor'un renklerine gönül veren oğlunu maçlarda bir an olsun yalnız bırakmayan vefalı anne, taraflı tarafsız herkesin içini ısıtıyor.Anne Çınar, "Maç günü heyecanlı oluruz. Bana 'Yemeği erken yiyelim, erken gidelim' şeklinde işaret eder. Evde o gün ayrı bir telaşe olur. Konyaspor formasını, atkısını ve şapkasını giydirip yola çıkarız. Apartmanda asansör yok. İbrahim'i kucağımızda aşağıya indiriyoruz. Statta hep yanında olduğum için beni de futbola alıştırdı. Baktığınız zaman zor gibi görünse de İbrahim'in hizmeti benim için mutluluk. Anneye zor olur mu hiç.." diye konuştu.