FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörden iletişim kurdukları tespit edilen 54 kişi hakkında 26 Kasım'da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonlarda yakalanan 45 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 8'ini etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği için, 3'ünü de delil durumunu gözönüne alıp serbest bıraktı. Bir şüpheli kadını ise küçük çocuğu olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakan savcılık, diğer 33 şüpheliyi ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerden 5'i daha hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini bildirip, itirafçı oldu. Bu 5 itirafçı da hakimlik sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakimlik, 3 şüpheliyi de delil durumunu dikkate alıp adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 25 şüpheli ise hakimlik sorgularının ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.Bu arada Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonda, örgütün sözde Gümüşhane "il imamı" M.G ile eşi A.G, Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.