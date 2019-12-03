FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" davasında mütalaa

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Onur A, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, sanığın yakınları ve avukatı hazır bulundu.

Ali Onur A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Sanık Ali Onur A'nın avukatı Meral Ergin de müvekkiline ilişkin ardışık arama iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Konuya ilişkin dosyada bulunan HTS kayıtlarının ve bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Raporlarda bulunan aramalar birbirini tutmuyor. Bugün BTK dediğimiz kurum 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'cülerin elindeydi. Bazı mahrem imamlar 17-25 Aralık'tan sonra 'FETÖ soruşturmalarını sulandırın' talimatı aldıklarını, ifadelerinde belirmiştir. Biz müvekkilimin arama kayıtlarıyla oynandığını düşünüyoruz. Raporların çelişkisi olması da görüşümüzü doğruluyor. Söz konusu arama kayıtları geçerli, güvenilir ve her türlü şüpheden uzak kayıtlar değildir."

Ergin, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaların doğru olmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Savunmanın ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Ali Onur A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Ali Onur A'nın avukatı Ergin, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OPERASYON

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Aralık 2018'de, 18'i muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış, 11 muvazzaf asker daha sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.