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Görme engelli Dilek öğretmen eğitim ışığı oldu

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Görme engelli Dilek öğretmen eğitim ışığı oldu
Dilek Karaca doğuştan görme engelli. Kocaeli Derince'deki Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapıyor. İlkokulda öğretmen olmaya karar veren ve ailesinin de desteğiyle karşısına çıkan zorlukları aşarak hayata tutunan doğuştan görme engelli Dilek Karaca (28), öğrencilerine ışık oluyor, şiir ve polisiye roman yazıyor, ata biniyor, belediye başkanına danışmanlık yapıyor. Karaca, ikinci kez yüksek lisans yaparak azmiyle kendisi gibi engellilere örnek oluyor. Karaca, "Üniversitede ilk tercihim Ardahan Üniversitesi oldu ve kazandım. Üniversite 2. sınıftayken ailem Kocaeli'de yaşadığı için Kocaeli Üniversitesine geçtim .2017'de Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak başladım. Öğretmenlik yapabilir raporu alma süreci çok zordu ama raporumu alıp okuluma geldim. 'Yapamazsın' dedikleri her şey sadece onların ön yargılarından ibaretmiş. Hayat görmekten ibaret değil. Öğrencilerimi tiyatroya, kültür gezilerine bile götürüyorum" dedi.
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Görme engelli Dilek öğretmen eğitim ışığı oldu
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