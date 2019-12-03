HDP’nin kovduğu işçilerin hukuk zaferi

BUGÜN NELER OLDU

ŞIRNAK'IN HDP'li Silopi Belediyesi'nce işten çıkarılan 17 işçi hukuk mücadelesini kazandı. Ağustos 2019'da işten çıkarılan ve Eylül ayında Silopi belediyesini mahkemeye veren 17 kişi için yerel mahkeme kararını verdi. İşçileri haklı bulan mahkeme işçilerin işe geri dönmesine hükmetti. HDP'lilerin yönetime geldiği Silopi Belediyesi'nde çalışan 17 işçi, geçen ağustos ayında işten çıkarılmıştı. Grubun mahkeme sonrası Silopi Asliye Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, "Şeref ve namus sözü vererek kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını taahhüt edenler ile aynı uygulamaları gerçekleştirerek siyasi parti isimleri farklı olsa da amaçları eylemleri ve değerlerinin aynı kaynaktan beslendiğini bir kez daha ispatlamıştır. Buradan ısrarla hatırlatıyoruz. Yargı kararları neticesinde haklarını gasp ettiğiniz bu insanların işini aşını iade edin" denildi.